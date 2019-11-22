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Cimbom köşeye sıkıştı

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
CİMBOM KÖŞEYE SIKIŞTI

Fatih 'in devre arasında istediği operasyonunu gerçekleştirmek için futbolcu satmak zorunda olan yönetimi köşeye sıkışmış durumda... Terim'in "Satılsın" raporu verdiği 3 isimden kesin olarak ayrılmayacağını yönetime iletmişti. Diğer isimler Mariano ve Nagatomo için de şu ana kadar hiçbir teklif gelmemesi sıkıntı yaratıyor. Futbolcuların aldığı yüksek maaşlar da ayrılık kararının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Fatih Terim'in devre arasında istediği operasyonunu gerçekleştirmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray yönetimi köşeye sıkışmış durumda... Terim'in "Satılsın" raporu verdiği 3 isimden Belhanda kesin olarak ayrılmayacağını yönetime iletmişti.



Diğer isimler Mariano ve Nagatomo için de şu ana kadar hiçbir teklif gelmemesi sıkıntı yaratıyor. Futbolcuların aldığı yüksek maaşlar da ayrılık kararının önünde büyük bir engel oluşturuyor.



LUYİNDAMA'YA TERİM VETOSU
Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimlerin satışı çok zor gözükürken, sadece menajerler aracılığıyla Luyindama için teklif geldiği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın, Kongolu stoperin satılmasını istemediği belirtildi.

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