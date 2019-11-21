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Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VERMİŞTİ! FLAŞ KARAR...

Son dakika haberine göre; 'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan 'in, takımdaki sözleşmesi feshedildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu 'in 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.

St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.

Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yaparak, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen 'na desteğini bildirmişti.

Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.

Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen futbolcu, ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin Almanları rahatsız etti BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VEREN ENVER CENK ŞAHİN ALMANLARI RAHATSIZ ETTİ

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