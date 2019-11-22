N’Koudou’dan antrenmanda mükemmel röveşata
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.
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