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Atiba: Seriye devam edeceğiz

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
SERİYE DEVAM EDECEĞİZ

'ın starı , 'un çok zorlu bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. serisine devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın starı , 'un çok zorlu bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. serisine devam edeceğiz" dedi.

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