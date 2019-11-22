Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Van Persie göndermesi! Biz başkaları gibi sakat futbolcu almayız
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz flaş açıklamalar yaptı. Cengiz, "Biz futbolcuları detaylı kontrolden geçiririz. Bazı kulüpler gibi önce imza sonra sağlık testi olmaz!.. Falcao düzelecek. O bir gönül insanı. Türkiye'yi seçmesi kendisini küçültmez, aksine onu yüceltir." dedi.Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz flaş açıklamalar yaptı. Cengiz, Falcao için, "Falcao sakat gelmedi. Kimse aptal değil biz de değiliz. Falcao düzelecek, o bir gönül insanı" dedi.
VERİLEN PARALAR BİZE EMANET
Başkan Cengiz ayrıca "Biz futbolcuları detaylı bir şekilde sağlık testinden geçiririz. Bazı kulüpler gibi önce imza sonra sağlık testi olmaz, o para bize emanet" ifadesini kullandı.
İSİM VERMEDEN MESAJ YOLLADI
Bu sözler, "Fenerbahçe'ye Van Persie göndermesi yaptı" diye yorumlandı.
Cengiz, Falcao için son olarak, "Türkiye'yi seçmesi neden kendisini küçültsün, Falcao kendi yücelir" dedi.
SEÇİM İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL
Mahkeme sürecini de değerlendiren Cengiz, "Şu anda tarihi olaylarla uğraşıyoruz. Seçim için uygun zaman değil. Bedelini ödeyerek Florya'da kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
KULÜBÜ KAYYUMDAN KURTARDIK!
Mustafa Cengiz, göreve geldikleri günden bu yana 288 milyon lira vergi ödediklerini söyledi. Cengiz, "Başarısız olduğumda ben kendim giderim. Biz 147 milyon Euro zarardan reel karlara geçtik. 5 yıl zarar eden Sportif A.Ş'yi kayyumdan kurtardık" diye konuştu.
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