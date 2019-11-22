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Ahmet Bulut, Falcao için tarih verdi: 2-3 hafta sonra dönecek

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
2-3 HAFTA SONRA DÖNECEK

, 'nun sahalara döneceği tarihi verdi. Bulut, “Falcao günde 6-7 saat idman yapıyor. Sakatlığı yüzünden çok üzgün. 2-3 hafta içinde sahalara dönecektir” dedi.

Sakatlığı nedeniyle futbol gündemine oturan Radamel Falcao konusunda menajeri Ahmet Bulut'tan açıklamalar geldi.

BURADA ÇOK MUTLU
Kolombiyalı yıldızın sakatlım yüzünden çok üzgün olduğunu söyleyen Bulut, "Büyük beklentilerle geldi. Burada ailesiyle çok mutlu. Günde 6-7 saat idman yapıyor. Bu sakatlık her futbolcuda olan bir durum. 2-3 hafta içinde sahalara döner" dedi.



'E GİDERDİ!
Bulut, "Bir sene sözleşmesi vardı Monaco'da. Ve aldığı buradan çok daha fazlaydı. Hedefi para olsaydı Çin'e veya ABD'ye giderdi" diye konuştu.

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