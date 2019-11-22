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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!

yöneticilerden , 'ın şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Siyah- Beyazlı yönetici, "Ama olmayacak diye birşey yok. ekonomik şartlara bağlı" diye konuştu.

yöneticilerden , 'ın şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Siyah- Beyazlı yönetici, "Ama olmayacak diye birşey yok. ekonomik şartlara bağlı" diye konuştu.

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