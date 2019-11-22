Galatasaray'ın Başakşehir 11'i belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Sakatlıklarla başı dertte olan sarı kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde geride kalan 11 haftada 19 puan toplayan ve 6. sırada bulunan sarı kırmızılılar son 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir ise 19 puanla 5. sırada. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük
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