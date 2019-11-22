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Galatasaray'da Harry Kewell sürprizi!

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
GALATASARAY'DA HARRY KEWELL SÜRPRİZİ!

'in güçlü takımlarından 'ın eski futbolcularından , sarı kırmızılı ekibin ile oynayacağı maç öncesi plaket alacak.

yönetimi maçı öncesinde, eski futbolcusu 'ı onurlandıracak.

Sarı kırmızılı takımın eski oyuncusu Harry Kewell'a Başakşehir ile oynanacak maç öncesi plaket takdim edilecek.

Kewell, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynacağı maçı tribünden takip edecek.

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