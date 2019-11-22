22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray, Başakşehir önüne çok büyük sıkıntılarla birlikte çıkıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2019
ZOR ZAMANDA EN ZOR MAÇ!

iğneyle oynayacak. Sakatlıktan çıkan , Lemina ve hazır değil. Feghouli 12 bin km yoldan geldi. Takımın 2 santrforu ise sakat. Fatih Terim, maçının 11'ini kurmakta fazlasıyla zorlanıyor.

Galatasaray bugün belki de sezonun en zor maçını oynayacak. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, en ideal 11'i sahaya sürmeye çalışacak.

DERTLER DERYA OLMUŞ!
Muslera'nın iğne ile oynayacak olması. Babel, Lemina ve 'nın tam hazır olmaması, Feghouli'nin 12 bin km'lik bir yoldan gelmesinin yanında takımın 2 santrforu Falcao ve Andone sakat ve oynamayacak. ise ligin en formda takımlarından biri.



RYAN BABEL 'OYNARIM' DEDİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyunculardan birisi olan Babel, Terim'e hazır olduğunu söyledi. Büyük bir aksilik çıkmazsa Babel bugün 11'de olacak.

'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, bugün saat 20.30'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'da Emre Akbaba, Falcao, Andone ve Luyindama'nın sakatlıkları bulunuyor. Başakşehir'de ise sakat ve cezalı yok.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN