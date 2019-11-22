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Alper&Tolgay için takımlar sıraya girdi

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
ALPER&TOLGAY İÇİN TAKIMLAR SIRAYA GİRDİ

'de forma şansı bulmakta zorlanan ve 'a birçok takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında bir kiralama söz konusu olabilir.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Alper Potuk ve Tolgay Arslan'a birçok Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında bir kiralama söz konusu olabilir.

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