22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ersun Yanal'ın bireysel hatalara tahammülü yok

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2019
ERSUN YANAL'IN BİREYSEL HATALARA TAHAMMÜLÜ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü , dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.



MURIÇ&KRUSE AYRI ÇALIŞTI
Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı olarak çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN