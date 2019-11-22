Ersun Yanal'ın bireysel hatalara tahammülü yok
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.
MURIÇ&KRUSE AYRI ÇALIŞTI
Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı olarak çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Açığı mücadeleyle kapatıyoruz
- Karius hamlesi
- Şampiyonluk istiyoruz
- Seriye devam edeceğiz
- 17 yılda çok iş ba��ardık
- Beşiktaş'ta Guilherme iddiaları güçleniyor!
- N’Koudou’dan antrenmanda mükemmel röveşata
- Sturridge ve Ekuban takımdan ayrı
- TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplere uyarılarda bulundu!
- Şenol Güneş: Arda’yı hep beraber yok ettik
Daha Fazla Gör
- 2 bankadan daha indirim! Konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!
- Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçiler kimlik sorabilir mi? İşte son açıklama…
- Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Efsane Cuma indirimi yapılan ürünler nelerdir?
- 2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!
- Dağ 2 oyuncuları kimdir? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
- Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm izle! Çukurova 45. bölüm tek parça izle! - ATV
- Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
- Süper Loto 21 Kasım sonuçları! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
- Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davası: Mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi
- Kayseri'de önemli keşif! Bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu