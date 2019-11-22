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Beşiktaş'tan Karius hamlesi! Liverpool ile görüşecekler

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
KARİUS HAMLESİ

Beşiktaşlı yöneticilerden sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Karius için ’la görüşeceklerini ifade etti.

Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Karius'un bu sezon çok iyi performans gösterdiğini söyleyerek, "Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu ve kariyeri belli. Şartlar uygun olursa onun kalmasını istiyoruz" dedi.

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