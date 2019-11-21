Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor'un borcunun açıklandığı 46. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yayımlandı. Yapılan açıklamada, "31 Ekim 2019 itibarıyla kulübümüzün konsolide net borcu 828 milyon 916 bin 509 liradır" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde, olağan genel kurul öncesi 46. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yayımlandı.

Raporda, mali tabloyla ilgili de değerlendirmede bulunularak şunlar kaydedildi:

"Olumlu sonuçlar içeren mali tablolarımızın en önemli olumlu sonucu da hiç şüphesiz ki uzun zamandır sürekli artış trendinde olan konsolide net borcumuzun bu bilanço döneminde artık aşağı yöne doğru evrilmesi olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 987,7 milyon lira olan borcumuz bu dönem yaklaşık 160 milyon lira azalarak 828,9 milyon liraya gerilemiştir. Kulübümüzün özellikle ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi adına oldukça önemsediğimiz mali karnemizin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız bundan sonraki dönemde de artarak devam ettirilecektir. 31 Ekim 2019 itibarıyla kulübümüzün konsolide net borcu 828 milyon 916 bin 509 liradır."