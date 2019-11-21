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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bahanemiz olamaz

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2019
FATİH TERİM: BAHANEMİZ OLAMAZ

Teknik Terim zorlu maçı öncesi , “Sezonun en kritik sınavına çıkacağız. Sakat oyuncumuz çok. Ancak bahane üretemeyiz” dedi.

G.Saray Fatih Terim dün oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Yarın karşılaşacakları maçının önemini oyuncularına aktaran Terim, "Evet şanssız bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var ama biz de Galatasaray'ız. Bahanemiz olamaz" dedi.

PUAN KAYBI İSTEMİYORUM
Sezonun en kritik maçına çıkacaklarını sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Zorlu bir takımla oynayacağız. Bu haftalarda artık puan kaybı yaşamamalıyız" diye konuştu.



ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAK
Fatih Terim'in Başakşehir maçında rakibin etkili isimlerine özel önlem almayacağı öğrenildi. Fatih hoca Visca ve Cravelli'yi önlem almayacak ve yine 3-5-2 sistemiyle oynayacak.



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