Galatasaray'dan son dakika Muslera ve Babel açıklaması
Süper Lig'in on ikinci haftası Galatasaray - Başakşehir mücadelesiyle başlıyor. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel ve Fernando Muslera'nın sakatlık durumları merak ediliyordu. İki futbolcunun da kritik mücadelede hazır olacağı öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ryan Babel'in durumu belli oldu. Dizindeki sıvı birikmesi sebebiyle Hollanda Milli Takımı Kampı'ndan ayrılan yıldız futbolcunun, cuma günü Ali Samiyen'de oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde oynaması bekleniyor.
Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlık sıkıntısı çektiği dönemde Babel'in de rahatsızlık yaşanması teknik ekibi endişeye sevk etmişti.
Akşam idmanda yer alması beklenen Hollandalı yıldızın forvet bölgesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Babel çarşamba günü idmanda yer almamış ve günü tedavi ile geçirmişti.
MUSLERA'DA SIKINTI YOK
Öte yandan milli takımda sakatlanan çarşamba idmanında yer almayan Fernando Muslera'nın da maç günü hazır olması bekleniyor.
Belhanda ve Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları devam ederken, Luyindama'nın oynama durumu maç saatinde belli olacak.
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