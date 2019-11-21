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Galatasaray'da Belhanda krizi!

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
SARAY'DA İSYAN 'FAS'LI

Yönetimin menajer D’Avilla’ya, “’ya kulüp bul” demesi üzerine isyan bayrağı açan yıldız oyuncunun, “Burada çok mutluyum. Kador dışı bıraksanız bile bir yere gitmiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.

Devre arasında Fatih Terim'in istediği transfer operasyonunu yapmak için Younes Belhanda'yı satmayı planlayan Galatasaray'da büyük kriz patladı!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Faslı yıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Belhanda'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.



BÜTÜN PLANLAR ALT ÜST OLDU!
Belhanda'nın, "Kadro dışı bıraksalar bile ayrılığı düşünmüyorum. Burada ailemle beraber çok mutluyum. Sözleşmemin bitimine kadar 1.5 yıl daha buradayım" dediği öğrenildi. Bu tavır, yönetimin de tüm planlarını alt üst etti. Şimdi Sarı-Kırmızılılar'ın ne yapacağı merak konusu.

3.3 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR!
'nın 'dan ayrılmak istememe nedenlerinden birisi de 3 milyon 350 bin Euro'luk maaşı... Faslı futbolcu özellikle Avrupa'da hiçbir kulüpte bu parayı kazanamadığını düşünüyor.

TERİM ARTIK DÜŞÜNMÜYOR
Fatih Terim daha önce arkasında durduğu Belhanda'yı defterden silmiş durumda. Faslı yıldız bunu bilmesine rağmen kalmak istiyor.

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