Galatasaray’a müjde Lemina idmanda
Giriş Tarihi: 21.11.2019
G.Saray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Mario Lemina dün takımla birlikte çalıştı.G.Saray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Mario Lemina dün takımla birlikte çalıştı.
Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.
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