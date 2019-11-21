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Galatasaray’a müjde Lemina idmanda

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
GALATASARAY’A MÜJDE LEMİNA İDMANDA

G.Saray, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören dün takımla birlikte çalıştı.

G.Saray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Mario Lemina dün takımla birlikte çalıştı.

Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.

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