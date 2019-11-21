Galatasaray’a müjde Lemina idmanda

G.Saray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Mario Lemina dün takımla birlikte çalıştı.

ile oynayacağımaçın hazırlıklarınadün yaptığı antrenmanladevam etti. Sarı-kırmızılılardasağ diz iç yanbağlarındaki zorlanma nedeniyledün tedavi görendün takımlabirlikte çalıştı.Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.