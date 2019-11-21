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Fedakar Muslera

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
FEDAKAR MUSLERA

'ın Uruguaylı kalecisi , belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.

Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen Başakşehir maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.

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