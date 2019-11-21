Fedakar Muslera
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen Başakşehir maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen Başakşehir maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.
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