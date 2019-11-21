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Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen: Fener bu sezon şampiyon olamazsa Ali Koç gider

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
FENER BU SEZON ŞAMPİYON OLAMAZSA ALİ KOÇ GİDER

eski başkanı , "Taraftarlar geçen sezon ve bu sezon en zor anlarda tribünleri doldurdu. Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa taraftar ’la devam etmez. Bu sezon kötü. iyi derken bir de bakıyorsun takım mağlup oluyor. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart..." dedi.

Fenerbahçe'nin bir döneme damga vuran başkanı Ali Şen'den olay yaratan açıklaması geldi. Şen, "Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa taraftarları çok iyi tanıyan biri olarak söylüyorum Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum." ifadesini kullandı.



BİR ŞEY İYİYSE DİĞERİ KÖTÜ!
Ali Şen şöyle devam etti: Geçen sezon iyi, çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart.



BU TARAFTARI İYİ TANIYORUM
Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Bu sezon şampiyon olunmazsa Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum.

ARTIK BAŞKANLIK YAPMAM
Bugün 80 yaşındayım ve başkanlık görevini artık kaldıramam. Kongerde ve bugün de Ali Koç'u en çok destekleyenlerdenim.

TARAFTARA BİR TAVSİYEM VAR
Başkan Ali Koç 'Kulübün borcu 100 yılda ödenmez' diyor. Ben taraftara bu sezon kaybolsa bile aman ha Başkan Ali Koç'u bırakmayın derim.

BU SEZON BENİM DÖNEME BENZİYOR
Bu sezon benim başkan olduğum 1983 ve 1996 yıllarına benziyor. Camia şampiyonluğa son derece aç.



TORUNUMU DÜŞÜNMEDİĞİM 1 GÜN BİLE YOK
Efsane Başkan , 5 yıl önce elim b ir kazada kaybettiği torununu düşünmeden geçirdiği 1 gün bile olmadığını söyledi
'nin efsane Başkanı Ali Şen 5 yıl önce talihsiz bir sonucu torununu, geçen yıl da eşini kaybetmişti. Ali Şen, "Benim hayatım altüst oldu. Ben zaten eşimin vefat edeceğini biliyordum. Yani doktor '10 ay ömrü var.' dedi, akciğer kanseri. İşte bunu uzatıyorsun ilaçla falan fakat 17 yaşında Alp, yani aklın almayacağı şekilde aptalca bir kaza. Benim onu düşünmediğim günüm yok" ifadelerini kullandı.

ACISI KALBİMDE
Efsane Başkan Ali Şen, 17 yaşındayken hayata gözlerini yuman torunu Alp'in acısını kalbinde hissettiğini söyledi.

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