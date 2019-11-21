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Fenerbahçe’de ‘5’ isyanı

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
FENERBAHÇE’DE ‘5’ İSYANI

Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada "Biz 4 maç kazandık. Kazandığımız maçın hakemine 1 hafta sonra görev verilmedi. Bu bir mesajdır" demişti. Fenerbahçe'nin son kazandığı maçının hakemi 'a da görev verilmedi. Bu durum 5. kez tekrar etmiş oldu.

Fenerbahçe Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada "Biz 4 maç kazandık. Kazandığımız maçın hakemine 1 hafta sonra görev verilmedi. Bu bir mesajdır" demişti. 'nin son kazandığı maçının hakemi 'a da görev verilmedi. Bu durum 5. kez tekrar etmiş oldu.

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