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Vedat Muriç ve Max Kruse Malatya maçında yok

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
VEDAT MURİÇ VE MAX KRUSE MALATYA MAÇINDA YOK

'de sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile ’nin maçına yetişmeyeceği kesinleşti. Forvet hattında veya oynayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bunan Vedat Muric ile Max Kruse'nin durumları dün kesinleşti. İki oyuncunun da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Vedat Muric ile Kruse'nin tedavilerini dün de devam edilirken Malatyaspor maçında forvet hattında Mevlüt Erdinç ya da Miha Zajc'tan birisinin oynayacağı belirtildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
Bu arada Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.

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