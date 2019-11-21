Vedat Muriç ve Max Kruse Malatya maçında yok

nerbahçe'de

sakatlıkları bunaniledurumları dün kesinleşti. İki oyuncunun daile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.iletedavilerini dün de devam edilirkenmaçında forvet hattındaya dabirisinin oynayacağı belirtildi.Bu aradamaçının hazırlıkları dün de devam etti.yönetimindeki antrenmansaat sürdü.maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.