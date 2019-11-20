Vedat Muriç için karar bugün

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Vedat Muric Malatya deplasmanında oynamak için büyük mücadele veriyor. Ancak kararı doktorlar verecek. Vedat için büyük ihtimalle kararın bugün verileceği ifade ediliyor.

bileğinde sakatlığı bulunandeplasmanında oynamak için büyük mücadele veriyor. Ancak kararı doktorlar verecek.için büyük ihtimalle kararın bugün verileceği ifade ediliyor.