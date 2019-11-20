Vedat Muriç için karar bugün
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Vedat Muric Malatya deplasmanında oynamak için büyük mücadele veriyor. Ancak kararı doktorlar verecek. Vedat için büyük ihtimalle kararın bugün verileceği ifade ediliyor.Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Vedat Muric Malatya deplasmanında oynamak için büyük mücadele veriyor. Ancak kararı doktorlar verecek. Vedat için büyük ihtimalle kararın bugün verileceği ifade ediliyor.
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