Fenerbahçe yeniden start verdi
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Fenerbahçe 3 günlük iznin ardından Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Dünkü çalışmaya milli futbolcular da katıldı. Kruse ve Vedat'ın tedavilerine ise devam edildi. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe 3 günlük iznin ardından Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Dünkü çalışmaya milli futbolcular da katıldı. Kruse ve Vedat'ın tedavilerine ise devam edildi. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
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