Josef de Souza: Fenerbahçe’ye dönmeyi çok istiyorum!
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Fenerbahçe’nin orta sahadaki eski oyuncusu Josef de Souza’dan sürpriz bir açıklama geldi. Josef, "Umarım bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak isterse de başka bir şekilde. Fenerbahçe'nin bende çok büyük bir etkisi var. 3 yıl boyunca forma giydim ve kulübü çok sevdim. Geri dönmeyi çok isterim" dedi.Josef de Souza Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyledi. Sporx.com'un servis ettiği habere göre Brezilya basınına konuşan Josef, "Umarım bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak isterse de başka bir şekilde. Fenerbahçe'nin bende çok büyük bir etkisi var. 3 yıl boyunca forma giydim ve kulübü çok sevdim. Geri dönmeyi çok isterim" dedi.
ARAPLAR ÇOK PARA VERİYOR
Josef "Suudi Arabistan'da bana çok fazla para veriyorlar" ifadesini de kullandı.
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