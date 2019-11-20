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Galatasaray-Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

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Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi...Cuma akşam saat 20.30'da oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı yönetecek.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında görev yapacak.

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