Galatasaray-Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Son dakika haberi...Cuma akşam saat 20.30'da oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.