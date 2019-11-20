Galatasaray-Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Son dakika haberi...Cuma akşam saat 20.30'da oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
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