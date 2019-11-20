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Trabzonspor’dan kadınlara büyük destek

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
TRABZONSPOR’DAN KADINLARA BÜYÜK DESTEK

 A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açılırken Konukevi personeline çiçek verildi.

Trabzonspor A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açılırken Konukevi personeline çiçek verildi.

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