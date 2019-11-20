David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Falcao’yu gözüne kestirdi
AS gazetesi Beckham’ın Falcao için Galatasaray’ın kapısını çalacağını iddia etti. Yönetimin yapılacak iyi bir teklifi değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.
G.Saray'da sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Falcao, ABD'ye gidebilir. 2020'den itibaren MLS'te mücadele edecek olan Inter Miami'nin kurucu başkanı David Beckham'ın transfer listesine Falcao'yu aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ÇOK ÜNLÜ YILDIZLAR LİSTEDE
AS gazetesi MLS'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istediğini okurlarına duyurdu.
SAKATLIĞI GEÇMEK BİLMİYOR
Kulüpten yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alacak olan Falcao'nun sakatlığının geçmemesi bir süredir yönetimi rahatsız ediyordu. Bu durum camiada tepki yaratmıştı.
YOLLARI ERKEN AYRILABİLİR
Galatasaray Yönetimi'nin Inter Miami'den gelecek teklife ne cevap vereceği merak konusu. Ancak cazip bir öneride Falcao ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.
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