Uğurcan Çakır'dan son nokta
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Uğurcan transfer haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, "Ben sadece takımımın başarısına odaklandım" diye konuştu.Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Uğurcan transfer haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, "Ben sadece takımımın başarısına odaklandım" diye konuştu.
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