20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Uğurcan Çakır'dan son nokta

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2019
UĞURCAN ÇAKIR'DAN SON NOKTA

  kulüpleriyle anılan haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, "Ben sadece takımımın başarısına odaklandım" diye konuştu.

Adı kulüpleriyle anılan haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, "Ben sadece takımımın başarısına odaklandım" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN