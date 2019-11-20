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Onyekuru’ya West Ham da talip

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
ONYEKURU’YA WEST HAM DA TALİP

'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği 'ya ekiplerinden West 'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.

Galatasaray'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği 'ya West 'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.

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