Onyekuru’ya West Ham da talip
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Galatasaray'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği Onyekuru'ya Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.Galatasaray'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği Onyekuru'ya West Ham'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.
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