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Cimbom’dan kuvvet çalışması

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2019
CİMBOM’DAN KUVVET ÇALIŞMASI

G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı. devam eden kısmında ilk olarak 5x5x5 pas ve destek oyunları, ardından dayanıklılığa yönelik pas oyunları çalışması yapıldı.

G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı. devam eden kısmında ilk olarak 5x5x5 pas ve destek oyunları, ardından dayanıklılığa yönelik pas oyunları çalışması yapıldı.

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