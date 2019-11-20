20 Kasım 2019, Çarşamba
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Mariano’dan olumlu cevap

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
MARİANO’DAN OLUMLU CEVAP

ekibi 'nın gündeminde olan 'nun yapılacak olan transfer teklifine olumlu baktığı ve gelişmeleri yakından izlediği öğrenildi.

ekibi 'nın gündeminde olan 'nun yapılacak olan teklife olumlu baktığı ve gelişmeleri yakından izlediği öğrenildi.

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