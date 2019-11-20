20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray’da şimdi de Lemina depremi!

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ASLAN’DA ŞİMDİ DE LEMİNA DEPREMİ!

G.Saray'da büyük talihsizlik... 'nın Gabon 'nda sakatlandığı açıklandı. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan Lemina'nın tedavisine başlandı. Böylece Muslera, Babel, , Andone, Falcao, Şener, Lyundima ve 'den sonra Lemina'da sakatlanan 9. isim oldu.

G.Saray'da büyük talihsizlik... 'nın Gabon 'nda sakatlandığı açıklandı. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan Lemina'nın tedavisine başlandı. Böylece Muslera, Babel, , Andone, Falcao, Şener, Lyundima ve 'den sonra Lemina'da sakatlanan 9. isim oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN