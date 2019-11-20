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Malatyaspor'dan Giulherme açıklaması!

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
GİULHERME AÇIKLAMASI!

BtcTurk kulübü adı ile anılan oyuncusu Giulherme için "Resmi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz" açıklamasını yaptı.

Malatyaspor kulübü adı ile anılan oyuncusu Giulherme için "Resmi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz" açıklamasını yaptı.

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