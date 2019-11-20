Malatyaspor'dan Giulherme açıklaması!
Giriş Tarihi: 20.11.2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor kulübü adı Beşiktaş ile anılan oyuncusu Giulherme için "Resmi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz" açıklamasını yaptı.Malatyaspor kulübü adı Beşiktaş ile anılan oyuncusu Giulherme için "Resmi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz" açıklamasını yaptı.
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