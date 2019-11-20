Aboubakar: Beşiktaş’a dönmeyi hiç istemedim

Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Aboubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Aboubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.

başındagündemine gelenönemli açıklamalar geldi., "Dürüst olmam gerekirsedönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.