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Aboubakar: Beşiktaş’a dönmeyi hiç istemedim

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
ABOUBAKAR: BEŞİKTAŞ’A DÖNMEYİ HİÇ İSTEMEDİM

Yaz başında 'ın gündemine gelen Vincent Aboubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Aboubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.

Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Aboubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Aboubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.

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