Aboubakar: Beşiktaş’a dönmeyi hiç istemedim
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Aboubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Aboubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Aboubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Aboubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.
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