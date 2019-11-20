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Laziolu Rıza Durmisi: Fenerbahçe ve Comolli benim için kulübümle görüşüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2019
YİNE YENİDEN DURMİSİ

, Kolarov için bastırırken açıklama 'den geldi. Durmisi, “Fenerbahçe ve Comolli benim için kulübümle görüşüyor” açıklamasında bulundu.

Roma'nın Sırp sol beki Kolarov için ciddi mesai harcayan F.Bahçe'nin, eski gözdelerinden Laziolu Rıza Durmisi'den de vazgeçmediği ortaya çıktı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu, "F.Bahçe beni istiyor" dedi.

COMOLLI GÖRÜŞÜYOR...
Durmisi, "Evet, Fenerbahçe ocak ayı için transferimle ilgileniyor. Damien Comolli, menajerim ve kulübümle görüşüyor" ifadesini kullandı.



DURMISI'YE BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
25 yaşındaki futbolcu, kendisine başka ülkelerden de teklifler olduğunu söyledi. Durmisi, "İspanya'dan da teklifler var. İspanyol kulüpleri de menajerimle için temasa geçti" dedi.

LAZIO 6 MİLYON EURO İSTİYOR
2023 haziranına ayına kadar Lazio ile sözleşmesi olan Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruluyor. İtalyan kulübünün Durmisi'nin tüm hakları için 6 milyon Euro istiyor.



İLK TERCİH HALA KOLAROV
F.Bahçe sol bek transferinde Kolarov için tüm şartları zorlayacak.



25 yaşında olan Arnavut asıllı sol bek 23 kez formasını sırtına geçirdi.

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