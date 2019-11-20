Milli ara bitti gözler Süper Lig’e çevrildi! Gerilimin 6‘ndan kim kalkacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2019
4 büyükleri gölgede bırakan ligin sürpriz lideri Sivas ile Alanya ve Yeni Malatya başarılarını devrenin sonuna kadar taşıma hedefinde... Başakşehir de büyük çıkış içinde. Kalan 6 haftada Fener'i çok zorlu bir fikstür bekliyor... G.Saray ve Trabzonspor büyük sakatlık krizi yaşarken, Beşiktaş'ın tırmanışının sürüp sürmeyeceği merak konusu...Milli Takım'ın ülkemize yaşattığı büyük gururun ardından tüm gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi... Son yılların en ilginç ve çekişmeli zirve mücadelesinin yaşandığı ligde ilk yarının kalan 6 haftası da müthiş bir heyecana sahne olacak. Tam 8 takım devreyi lider olarak tamamlamak için kıyasıya savaşacak.
YİĞİDO BÜYÜKLERİ SOLLADI
4 büyükleri gölgede bırakan ligin sürpriz lideri Sivasspor ile Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor başarılarını devrenin sonuna kadar taşıma hedefinde... Başakşehir de büyük çıkış içinde.
FENER'İ ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Kalan 6 haftada Fenerbahçe, 4 deplasmana gidecek bir de derbi oynayacak. Kanarya bu sezon dış sahada sadece 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ın ise tırmanışının sürüp sürmeyeceği merak konusu.
G.SARAY'DA SAKATLIK KABUSU
Zirve yarışı veren G.Saray'da Falcao, Andone, Lemina, Şener, Babel gibi oyuncular sakat. Trabzon'da ise Onazi, Novak, Abdülkadir Ömür, Mikel ve Ekuban sakat olan isimler.
6 HAFTADA 4 DEPLASMAN, 1 DERBİ
Fenerbahçe'nin ilk yarı sonuna kadarki zorlu fikstürü teknik direktör Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor.
Büyükler arasında ilk yarının sonuna kadar en zorlu fikstür kuşkusuz Fenerbahçe'nin... Sarı-Lacivertliler kalan 6 haftada 4 deplasmana çıkacak. Ayrıca sahasında Beşiktaş ile derbi mücadelesi verecek. Galatasaray'ın da üst üste oynayacağı Başakşehir, Trabzonspor (D) ve Alanyaspor maçları belki de sezonun kaderini belirleyecek. Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde ise fikstür olarak rakiplere göre biraz daha rahatlık göze çarpıyor. Beşiktaş devre sonuna kadar İstanbul dışına sadece 1 kez çıkacak.
HAFTANIN MAÇI TT STADI'NDA
Zirve mücadelesi veren G.Saray ve Başakşehir cuma karşılaşacak.
Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçı cuma TT Stadı'nda oynanacak. Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ayrıca Yeni Malatya- Fenerbahçe karşılaşması da büyük heyecana sahne olacak.
FENERBAHÇE
Malatya (D)
Göztepe (D)
G.Birliği
Sivas (D)
Beşiktaş
Rizespor (D)
TRABZON
A.Gücü (D)
Galatasaray
Antalya (D)
Denizlispor
Konya (D)
Kayserispor
GALATASARAY
Başakşehir
Trabzon (D)
Alanyaspor
A.Gücü
Göztepe (D)
Antalyaspor
BEŞİKTAŞ
Konya (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Malatyaspor
F.Bahçe (D)
G.Birliği
SİVAS
Kayseri (D)
Kasımpaşa
Malatya (D)
Fenerbahçe
G.Birliği (D)
Göztepe
ALANYA
Göztepe
A.Gücü
G.Saray (D)
Antalya
Denizli (D)
Konyaspor
BAŞAKŞEHİR
G.Saray (D)
Antalyaspor
Denizli (D)
Konyaspor
Kayseri (D)
Kasımpaşa
MALATYA
F.Bahçe
G.Birliği (D)
Sivasspor
Beşiktaş (D)
Rizespor
G.Antep (D)
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