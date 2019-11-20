Besiktaş’ta tatlı kriz! Sakatlar geri dönünce Avcı 11’i seçmekte zorlanıyor
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Beşiktaş'ta sakatların iyileşmesiyle teknik direktör Abdullah Avcı kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. Yalnızca Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları bulunuyor. Avcı, Konya karşısındaki 11'ini henüz belirlemiş değil.Beşiktaş'ta sakatların iyileşmesiyle teknik direktör Abdullah Avcı kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. Yalnızca Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları bulunuyor. Avcı, Konya karşısındaki 11'ini henüz belirlemiş değil.
11'İ ZORLAYAN ÇOK OYUNCU VAR
Avcı sol kanatta Caner ile N'Koudou arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Sol bekte ise Rebecho'ya görev vermesi bekleniyor. Diaby, Ljajic ve Oğuzhan da 11 için ciddi aday konumunda.
LJAJIC'E GÜVENİYOR
Avcı kapalı savunmalar karşısında bu futbolcuları kullanmak isteyen tecrübeli hoca, Adem Ljajic'e de çok güveniyor. Ljacic idmanlardaki hırsıyla hocası Abdullah Avcı'ya ciddi mesaj veriyor.
TAKIMDAKİ REKABET ARTTI
Sakatların geri dönmesi ve form tutmasıyla birlikte Beşiktaş'taki rekabet arttı. Avcı ilk 11 kararında artık zorlanıyor.
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