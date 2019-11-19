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Trabzonspor'da bir yıldız daha doğuyor

SPOR
Giriş Tarihi: 19.11.2019
TRABZONSPOR'DA BİR YILDIZ DAHA DOĞUYOR

Son yıllara altyapısından yetiştirdiği gençlerle damga vuran bir yıldız adayı daha yetiştiriyor. Bordo mavililer sezon başındaki kampta görev alan 'a kupa maçlarında görev vererek tecrübelendirecek.

Süper Lig'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara şans vererek renk katan 'da yeni yıldız adayı olarak göze çarpıyor. 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun bu sezon kupa maçları başta olmak üzere ligde de kısa süreler alması bekleniyor.

Bordo mavili takımın sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Özellikle orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.

YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYOR

Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da kaptanlığa yükselen ve sezon başında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem Baykuş'un bordo mavili takımda kaptan olmak istediği ve sonrasında da Trabzonspor'u Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında olmak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Kerem Baykuş'un Karadeniz temsilciyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın gelişimini yakından takip ettiği genç futbolcuyu yurt dışından takip eden takımların da olduğu öğrenildi.

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