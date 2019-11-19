Galatasaray'dan son dakika sakatlık açıklaması
Galatasaray'dan son dakika sakatlık açıklaması geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın sakatlandığı belirtildi.
Galatasaray , 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonraki bölümde koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı.
İdmanın devam eden kısmında ilk olarak 5x5x5 pas ve destek oyunları, ardından 10'a beş sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları ve 5x5x5 dar alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyun oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
LEMİNA DA SAKATLANDI
Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.
LUYİNDAMA BELİRSİZ!
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncu İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.
Takımdan ayrı özel program uygulanan oyunculardan Şener Özbayraklı salonda, Younes Belhanda ise sahada çalışma yaptı.
Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a dönerek tedavisinin sonraki bölümünü gerçekleştirecek.
Florin Andone, günü özel bir tedavi programı dâhilinde geçirdi.
Türkiye Milli Takımı kampından dönen Ömer Bayram, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Cezayir Milli Takımı ile dün akşam Botsvana'ya karşı forma giyen Sofiane Feghouli, idmanda yer almadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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