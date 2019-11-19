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Tolga Ciğerci: Boş sözleşmeye bile imza atabilirim

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
BOŞ SÖZLEŞMEYE BİLE İMZA ATABİLİRİM

F.Bahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

F.Bahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

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