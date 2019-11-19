Tolga Ciğerci: Boş sözleşmeye bile imza atabilirim
Giriş Tarihi: 19.11.2019
F.Bahçe Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.F.Bahçe Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.
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