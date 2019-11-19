Fenerbahçe'de Kolarov harekatı! Comolli, resmi teklif için hazırlanıyor

Kanarya yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Comolli, Kolarov için resmi teklife hazırlanıyor. Sırp oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Fenerbahçe elini çabuk tutmaya kararlı.

Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı- Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.





SON ANDA TRANSFERİ OLMAMIŞTI

Sırp futbolcu için sezon başında önemli ilerlemeler sağlayan Fenerbahçe son anda yaşanan pürüzler nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Ancak Kanarya bu kez işi sıkı tutmaya kararlı.