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Fenerbahçe'de Kolarov harekatı! Comolli, resmi teklif için hazırlanıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 19.11.2019
FENERBAHÇE'DE KOLAROV HAREKATI!

Kanarya yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Comolli, için resmi teklife hazırlanıyor. Sırp oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi biteceği için elini çabuk tutmaya kararlı.

Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı- Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.



SON ANDA TRANSFERİ OLMAMIŞTI
Sırp futbolcu için sezon başında önemli ilerlemeler sağlayan son anda yaşanan pürüzler nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Ancak Kanarya bu kez işi sıkı tutmaya kararlı.

YÖNETİMDEN TAM YETKİ ALDI
Comolli'nin 34 yaşındaki oyuncu için yönetimden tam yetki aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli sol bek bu sezon Roma'da 16 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asist yapmayı başardı.

TECRÜBESİYLE HEP ÖN PLANDA
3 sezon Lazio'da oynadıktan sonra 7 sezon M.City forması giyen 3 yıldır da Roma'da görev yaparken takımın bankosu.

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