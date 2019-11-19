Adil Rami bu hafta oynayabilir
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Fenerbahçe'de Adil Rami sakatlıktan kurtuldu. Kondisyon olarak iyi düzeyde olan Adil Rami'nin Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.Adil Rami sakatlıktan kurtuldu. Kondisyon olarak iyi düzeyde olan Adil Rami'nin Yeni Malatya deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.
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