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Adil Rami bu hafta oynayabilir

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
ADİL RAMİ BU HAFTA OYNAYABİLİR

'de sakatlıktan kurtuldu. Kondisyon olarak iyi düzeyde olan Adil Rami'nin deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.

sakatlıktan kurtuldu. Kondisyon olarak iyi düzeyde olan Adil Rami'nin Yeni deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.

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