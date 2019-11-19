Şenol Güneş’in en iyi 2. derecesi
Giriş Tarihi: 19.11.2019
A Milli takımımız, Şenol Güneş ile birlikte 3 kez şampiyonaya katıldı. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, 2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2,13 puan ortalaması yakaladı. Euro 2004 Elemeleri'nde ise 2,38 ortalama yakaladı. Güneş son olarak Euro 2020 Elemeleri'nde 2,30 puan ortalamasıyla büyük bir başarı yakaladı.A Milli takımımız, Şenol Güneş ile birlikte 3 kez şampiyonaya katıldı. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, 2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2,13 puan ortalaması yakaladı. Euro 2004 Elemeleri'nde ise 2,38 ortalama yakaladı. Güneş son olarak Euro 2020 Elemeleri'nde 2,30 puan ortalamasıyla büyük bir başarı yakaladı.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Milli futbolcu Nazım Sangare, "Bu ekibin, bu vatanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene" açıklaması yaptı.
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