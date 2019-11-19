Cenk Ergün: Ndiaye Trabzonspor’a çok yakın
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Galatasaray eski yöneticisi Cenk Ergün, “Ndiaye Trabzon’a çok yakın, Stoke City tok satıcıyı oynuyor” dedi. İşte haberin detayları ve 19 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri...Galatasaray eski yöneticisi Cenk Ergün, Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili dün çok önemli açıklamalarda bulundu.
GİRİŞİMİ VAR!
Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci dereceden öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor..." ifadelerini kullandı.
NWAKAEME'YE ALMAN KANCASI
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Alman ekibi Hertha Berlin'in radarına girdi. Hertha'nın devre arasında Trabzon'un kapısını çalacağı öğrenildi.
BURADA EMEKLİ OLACAĞIM
Trabzon ile sözleşme uzatması beklenen Novak, "Burada mutluyum. Sözleşmeyi uzatmayı düşünüyorum. Hatta Türkiye'de emekliye bile ayrılabilirim" dedi.
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