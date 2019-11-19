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Johan Elmander: Futbolu bırakınca depresyona girdim

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
JOHAN ELMANDER: FUTBOLU BIRAKINCA DEPRESYONA GİRDİM

Cimbom'un unutulmaz isimlerinden 'den flaş açıklamalar geldi. Elmander, " bıraktıktan sonra depresyona girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çok zorlandım" dedi.

Cimbom'un unutulmaz isimlerinden Johan Elmander'den flaş açıklamalar geldi. Elmander, " bıraktıktan sonra depresyona girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çok zorlandım" dedi.

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