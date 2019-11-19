Johan Elmander: Futbolu bırakınca depresyona girdim
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Cimbom'un unutulmaz isimlerinden Johan Elmander'den flaş açıklamalar geldi. Elmander, "Futbolu bıraktıktan sonra depresyona girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çok zorlandım" dedi.Cimbom'un unutulmaz isimlerinden Johan Elmander'den flaş açıklamalar geldi. Elmander, "Futbolu bıraktıktan sonra depresyona girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çok zorlandım" dedi.
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