N'Koudou: Gollere devam edeceğim
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou, "Gollere devam edeceğim" dedi. Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Konya önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı.Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou, "Gollere devam edeceğim" dedi. Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Konya önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı.
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