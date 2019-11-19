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N'Koudou: Gollere devam edeceğim

SPOR
Giriş Tarihi: 19.11.2019
GOLLERE DEVAM

Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou, "Gollere devam edeceğim" dedi. Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, " tamamen geçti. önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı.

Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou, "Gollere devam edeceğim" dedi. Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, " tamamen geçti. önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı.

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