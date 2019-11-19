Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Mehmet Ekici Aslan oluyor
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Mehmet Ekici’nin menajeriyle temasa geçen Galatasaraylı yöneticilerin “Devre arası Fenerbahçe ile bağları koparın, bize gelin” teklifini yaptığı öğrenildi...Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray'ın flaş hamlesini TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Sarı-kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.
ALACAKLARINA KARŞILIK TAPU!
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.
F.BAHÇE ŞART KOYABİLİR!
Gurbetçi futbolcu serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak F.Bahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor.
2.5 YILDA SADECE 36 MAÇTA OYNADI
Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2.5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.
SERİ'NİN YERİNE Mİ?
Galatasaray'ın Mehmet Ekici hamlesinin arkasında Jean Micheal Seri'nin gözden çıkarılmasının olduğu iddia ediliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Seri'yi Fulham'a geri göndermeye karar verdiği öne sürülüyor.
Seri şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.
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