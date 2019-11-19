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Loris Karius’tan sürpriz ziyaret

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
LORİS KARİUS’TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Alman kaleci Siyah-Beyazlılar'ın kadın ve altyapı takımını ziyaret etti. Karius burada futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bu arada , maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Alman kaleci Karius Siyah-Beyazlılar'ın kadın ve altyapı takımını ziyaret etti. Karius burada futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bu arada Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

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