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Muriç izin yapmıyor

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
MURİÇ İZİN YAPMIYOR

bağlarında 2. derece zedelenme nedeniyle tedavisi devam eden takım izinliyken tesislerde özel olarak çalışıyor. Ayrıca burada kendisine tedavi uygulattırıyor.

Ayak bileği bağlarında 2. derece zedelenme nedeniyle tedavisi devam eden takım izinliyken tesislerde özel olarak çalışıyor. Ayrıca burada kendisine tedavi uygulattırıyor.

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