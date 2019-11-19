Muriç izin yapmıyor
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Ayak bileği bağlarında 2. derece zedelenme nedeniyle tedavisi devam eden Vedat Muriç takım izinliyken tesislerde özel olarak çalışıyor. Ayrıca burada kendisine tedavi uygulattırıyor.Ayak bileği bağlarında 2. derece zedelenme nedeniyle tedavisi devam eden Vedat Muriç takım izinliyken tesislerde özel olarak çalışıyor. Ayrıca burada kendisine tedavi uygulattırıyor.
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